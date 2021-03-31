البحرين وباكستان تبحثان مستجدات العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء حكومة باكستان عمران خان، ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستويات متقدمة، في إطار الحرص المتبادل على أن تأخذ مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك آفاقًا أكثر تطورًا ونموًا.وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاتصال الهاتفي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعره الطيبة، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين وشعبيهما.