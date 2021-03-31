إطلاق سراح 120 عسكريا تابعين للجيش الوطني الليبي

شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا، اليوم الأربعاء، مراسم إطلاق 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.وبحسب ما نقلت صحيفة "الوسط" الليبية، فقد حضر الاحتفال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والنواب.وأمس أكد عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ، أنه سيتم الإفراج عن 105 من قوات الجيش الوطني المحتجزين بمدن صبراتة والعجيلات وصرمان والجميل اليوم الأربعاء، وذلك في إطار عملية المصالحة والسلم الاجتماعي التي تشهدها البلاد حاليًا.ولفت المنفوخ في تصريحات صحفية، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التشجيع على السلام والصلح، ودفع قيادة الجيش الوطني لتنفيذ مبادرات مماثلة.وأوضح أن هذه المبادرة أطلقها أعضاء ملتقى الحوار عن الزاوية بالتعاون مع مديرية أمنها، مبينا أن عدد المحتجزين من قوات الجيش الوطني بالزاوية تجاوز 300 عسكريا.