عبر جثتين.. ميليشات إثيوبية تبعث رسالة للاجئي «تيجراي» بالسوادان

ذكرت صحيفة "التيار" السودانية، اليوم الأربعاء، أن المليشيات الموالية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قتلت مواطنين إثيوبيين على الحدود السودانية الإثيوبية، وألقت بجثتيهما على نهر "سيتيت" داخل حدود السودان.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، إن الإثيوبيين تم قتلهما في منطقة المثلث على الحدود السودانية-الإثيوبية-الإريترية، وأفاد أن المليشيا ألقت بـ جثماني القتيلين في نهر"سيتيت" تجاه "ماي جلوب"، بالقرب من "حمداييت".واعتبر مراقبون، أن القتل يأتي في إطار حملة الإبادة التي تقوم بها قوات آبي أحمد، والمليشيات الموالية لها ضد إقليم تيجراي، فيما رجحت مصادر أن إلقاء الجثمانين في البحر تم بغرض إرسال رسالة لـسكان تيجراي المتواجدين بمركز اللاجئين، وتشير منظمات دولية وتقارير صحفية، إلى حملات إبادة واسعة يتعرض لها شعب تيجراي، بجانب محاولات لإجراء تغيير ديموغرافي بالمنطقة.ويعد مركز حمداييت بمحلية ود الحليو بولاية كسلا، الواقع على الحدود السودانية الإثيوبية، أكبر مراكز استقبال اللاجئين، واستقبل المركز نحو (50) ألف لاجئ دخلوا للبلاد من جملة (70) ألف لاجئ، تم ترحيل نصفهم للمعسكرات، بينما لايزال المتبقين في انتظار الترحيل.