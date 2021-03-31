غدا.. أوبرا الإسكندرية تحيي الذكرى الـ 24 لـ سيد مكاوي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الثامنة من مساء غدا الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة. وذلك بمناسبة الذكرى ال٢٤ على رحيل شيخ الملحنين الموسيقار الكبير سيد مكاوي.يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع الألحان التى قدمها سيد مكاوى لكبار المطربين فى مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى مختارات غنائية متنوعة منها موسيقى بهية أداء الأوركسترا، وباقة من الأغاني أداء الفنانين حسام كمال، دعاء رجب، سيد وهب الله، فى وسط هبة إسماعيل.وبالفاصل الثانى من الحفل يقدم الأوركسترا موسيقى"قربطاق السيكا"،ومجموعة أخرى من الأغاني أداء الفنانين محمد حسن متولى، الطفلة أشرقت، أشرف عبود، حسناء.يذكر أن الموسيقار سيد مكاوي، أحد الملحنين والمطربين المميزين في تاريخ الموسيقى العربية، وآخر من حمل لقب شيخ الملحنين بعد زكريا أحمد، وتميز أسلوبه بالحفاظ على القواعد الشرقية الأصيلة في التلحين.عرف سيد مكاوي بشرقية ألحانه وطرب غنائه، واقترابه من الأصول الشعبية للألحان العربية وانتمائه بحب شديد إلى مدرسة سيد درويش التعبيرية ومدرسة زكريا أحمد في الطرب. وتمتع بحس شرقى لا يجارى في الأداء، وعبر بألحانه وصوته عن صور الحياة الشعبية في مصر في كثير من الأعمال للمسرح الغنائى والمسرح الإذاعي والأغنية الفردية، وأشهر أعماله على الإطلاق أوبريت الليلة الكبيرة لمسرح العرائس، وكان آخر ملحن يلحن لأم كلثوم حين قدم لها لحن يا مسهرني عام 1973.