المشير حفتر يدعو إلى إرساء دعائم السلام فى ليبيا

شارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم، في المُلتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية المُنعقد بمقرّ القيادة العامة – الرجمة.ورحب المشير حفتر بالحاضرين والمُمثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، وأثنى على مشاركتهم الفاعلة ودعمهم اللا محدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف.ودعا حفتر جميع الليبيين إلى إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، مشددا على أن ليبيا لكل الليبيين.من جهتهم، شدد الحاضرون، على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المُقرّر دون تأخير أو تعطيل، وبضرورة إرساء الاستقرار السياسي ولمّ شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة.