مواعيد وقنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة في رمضان 2021

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة



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الجدير ذكره ان صناع العمل يقومون بتصوير مشاهدهم فى مدينة استوديوهات لبنان وخصوصا فى الحارة الشعبية التى تدور فيها أغلب أحداث العمل.

ينتظر الجمهور المصري والعربي انطلاق عرض اولي حلقاتللنجميين عمرو سعد ومصطفي شعبان وذلك خلال اول ايام شهر رمضان المبارك.ويعرض العمل علي قناه ام بي سي ومنصه شاهد في اي بي قبل عرضه علي التلفزيون، فيما يعرض العمل بعد الافطار وتحديدا في الساعه التاسعه مساء.ويشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف ومنهم الفنان حسن الرداد، الذي أثار ضجة فور ظهوره في كواليس العمل، ووصف مخرج العمل أحمد خالد موسى أبطال العمل بـ"المثلث المكتمل"، والمسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح.وانتهى النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد من تسجيل إحدى الأغنيات الدعائية للمسلسل مؤخرا والتى تحمل اسم "أصحاب بنسيطر" فى أحد الاستديوهات الخاصة بـ بيروت، والأغنية من المقرر طرحها خلال أيام.