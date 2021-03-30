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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد وقنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:07 م
ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة
محمد مجدي
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ينتظر الجمهور المصري والعربي انطلاق عرض اولي حلقات مسلسل ملوك الجدعنه للنجميين عمرو سعد ومصطفي شعبان وذلك خلال اول ايام شهر رمضان المبارك.
ويعرض العمل علي قناه ام بي سي ومنصه شاهد في اي بي قبل عرضه علي التلفزيون، فيما يعرض العمل بعد الافطار وتحديدا في الساعه التاسعه مساء.

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة

ويشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف ومنهم الفنان حسن الرداد، الذي أثار ضجة فور ظهوره في كواليس العمل، ووصف مخرج العمل أحمد خالد موسى أبطال العمل بـ"المثلث المكتمل"، والمسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح.

وانتهى النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد من تسجيل إحدى الأغنيات الدعائية للمسلسل مؤخرا والتى تحمل اسم "أصحاب بنسيطر" فى أحد الاستديوهات الخاصة بـ بيروت، والأغنية من المقرر طرحها خلال أيام.

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الجدير ذكره ان صناع العمل يقومون بتصوير مشاهدهم فى مدينة استوديوهات لبنان وخصوصا فى الحارة الشعبية التى تدور فيها أغلب أحداث العمل.

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