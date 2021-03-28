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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 09:39 م
dmc
dmc
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يبحث الكثير من المواطنين الحبين للمسلسلات عن تردد قناة dmc دراما الجديد 2021 بسبب الأعمال الدرامية المختلفة التي تقدمها هذه القناة، فمنذ بدء انطلاق القناة في يناير عام 2017 وهي متميزة.

يذكر أن قناة دي إم سي دراما تعد من القنوات المصرية التي تحقق العديد من المشاهدات، بسبب الأعمال الدرامية المختلفة التي تقدمها هذه القناة، لذلك تستمر عمليات البحث بشكل كبير نحو تردد قناة dmc.

تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

وتقد الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 28-3-2021 تردد قناة dmc دراما الجديد 2021 كالآتي:

التردد: 11449.
الاستقطاب: افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
معدل الترميز:27500.
القمر الصناعي: نايل سات.
الجودة: HD
التشفير: قناة مفتوحة.

أبرز برامج dmc 2021

ونرصد أبرز البرامج التي تذاع على المحطة التي تحقق نسب مشاهدات عالية من قبل الجمهور، كما تضم: -

1 - باب رزق:
ويقدم البرنامج الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

2 - قعدة رجالة الموسم الثاني:
ويقدم البرنامج "كريم فهمي- أحمد فهمي- باسل خياط"، ويعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

3 - أتوبيس السعادة:
ويقدم البرنامج الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

4 - برنامج مساء dmc:
ويقدم البرنامج "رامي رضوان - إيمان الحصري"، يعرض يوميًا الساعة 10 مساء.

5 - السفيرة عزيزة:
ويقدم البرنامج "سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي".

6 - 8 الصبح:
ويقدم البرنامج "داليا اشرف وهبه ماهر وايه جمال".

7 - لعلهم يفقهون:
ويقدم البرنامج "خالد الجندي ورمضان عبد المعز".

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تعد قناة دي إم سي دراما من أكثر القنوات التي يشاهدها المتابعين نظرا لاختلاف المحتوى الدرامي الحصري الذي تقوم بتقديمه من خلالها فقط فهي قناة درامية مختلفة تتيح لمشاهديها جميع العوامل التي تجعلهم يشاهدون القناة باستمتاع خاصة مع قرب شهر رمضان العظم وكثرة إذاعة المسلسلات في تلك الشهر الكريم.

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