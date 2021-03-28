تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

أبرز برامج dmc 2021



تعد قناة دي إم سي دراما من أكثر القنوات التي يشاهدها المتابعين نظرا لاختلاف المحتوى الدرامي الحصري الذي تقوم بتقديمه من خلالها فقط فهي قناة درامية مختلفة تتيح لمشاهديها جميع العوامل التي تجعلهم يشاهدون القناة باستمتاع خاصة مع قرب شهر رمضان العظم وكثرة إذاعة المسلسلات في تلك الشهر الكريم.

يبحث الكثير من المواطنين الحبين للمسلسلات عن تردد قناة dmc دراما الجديد 2021 بسبب الأعمال الدرامية المختلفة التي تقدمها هذه القناة، فمنذ بدء انطلاق القناة في يناير عام 2017 وهي متميزة.يذكر أن قناة دي إم سي دراما تعد من القنوات المصرية التي تحقق العديد من المشاهدات، بسبب الأعمال الدرامية المختلفة التي تقدمها هذه القناة، لذلك تستمر عمليات البحث بشكل كبير نحو تردد قناة dmc.وتقد الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 28-3-2021 تردد قناة dmc دراما الجديد 2021 كالآتي:التردد: 11449.الاستقطاب: افقي.معامل تصحيح الخطأ: 34.معدل الترميز:27500.القمر الصناعي: نايل سات.الجودة: HDالتشفير: قناة مفتوحة.ونرصد أبرز البرامج التي تذاع على المحطة التي تحقق نسب مشاهدات عالية من قبل الجمهور، كما تضم: -1 - باب رزق:ويقدم البرنامج الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.2 - قعدة رجالة الموسم الثاني:ويقدم البرنامج "كريم فهمي- أحمد فهمي- باسل خياط"، ويعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.3 - أتوبيس السعادة:ويقدم البرنامج الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.4 - برنامج مساء dmc:ويقدم البرنامج "رامي رضوان - إيمان الحصري"، يعرض يوميًا الساعة 10 مساء.5 - السفيرة عزيزة:ويقدم البرنامج "سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي".6 - 8 الصبح:ويقدم البرنامج "داليا اشرف وهبه ماهر وايه جمال".7 - لعلهم يفقهون:ويقدم البرنامج "خالد الجندي ورمضان عبد المعز".اقرأ أيضا: