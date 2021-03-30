قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 53 في حملتها الأمنية بمخيم الهول

أعلنت القوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، اليوم، عن اعتقال 53 في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأتها الأحد الماضي، ضد عناصر تنظيم "داعش" والمتعاونين معهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.وشارك 5 آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة.وقالت قوات الأمن الكردية إنها أوقفت 53 فردا من عناصر داعش، بينهم 5 مسئولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم منذ بدء العملية.وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، وأحصى مسئول كردي بداية الشهر الحالي مقتل 31 شخصا منذ بداية العام بأدوات حادة أو مسدسات، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية لاحقا أن 15 شخصا قتلوا في المخيم خلال الشهر الحالي وحده.