استقالة مسئول كبير بالصحة الإيطالية لتقديم تقارير كاذبة عن كورونا

أعلن أكبر مسئول في قطاع الرعاية الصحية في جزيرة صقلية ذاتية الحكم في إيطاليا استقالته من منصبه وسط تحقيق جنائي بشأن مزاعم تقديمه مع آخرين بيانات كاذبة إلى الحكومة الإيطالية تتعلق بفيروس كورونا.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء- أن مستشار الرعاية الصحية في صقلية، روجيرو رزا، نفى تقديم معلومات كاذبة من أجل تجنب وضع الجزيرة ضمن "المنطقة الحمراء" الأكثر صرامة، مضيفًا أنه أصر على الإبلاغ عن كل حالة ووفاة.وأفادت الشبكة بأن الادعاء العام الإيطالي رجّح قيام العديد من المسؤولين الإقليميين بالعمل على نشر حالات الإصابة والوفيات بكورونا لعدة أيام من نوفمبر إلى مارس من أجل منع التقارير اليومية من إظهار طفرات كان من الممكن أن تؤدي إلى الإغلاق.