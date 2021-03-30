باكستان: إرساء السلام بأفغانستان يصب في صالح الاستقرار الإقليمي

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض التقدم في عملية السلام والمصالحة الأفغانية الجارية.وشدد قريشي، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، على أن باكستان تعتبر السلام في أفغانستان ضروريًا للاستقرار الإقليمي، مجددا موقف بلاده من أن مشكلة أفغانستان لا يمكن حلها عبر الخيار العسكري، وأكد أن بلاده دعمت الحل السياسي للنزاع في أفغانستان عبر الحوار الشامل.وقال إن التطورات الإيجابية الأخيرة نتيجة لمباحثات السلام المباشرة بين الأطراف الأفغانية من شأنها المساعدة في إنجاح عملية السلام؛ ما يصب في صالح استقرار المنطقة.