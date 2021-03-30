سفير كوريا الجنوبية يبحث مع البنك المركزي فرص التعاون الاقتصادي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:47 م
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بحث سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج، جين ووك، الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطورات الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.
وأشار السفير، في تصريح اليوم، إلى أن اللقاء تناول النمو الاقتصادي الذي حققته مصر وكوريا الجنوبية على الرغم من تداعيات الوباء العالمي، بفضل الجهود الحكومية الحثيثة وصمود الشعبين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجالات التعاون الحالية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والسكة الحديد وغيرها، واتفق الجانبان على أهمية مصر كسوق واعدة ذات أهمية سياسية واستراتيجية للشركات الكورية، مؤكدًا أهمية زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصرية، لتكون مركزا اإقليميا لنشاطهم فى المنطقة.
وأشار السفير، في تصريح اليوم، إلى أن اللقاء تناول النمو الاقتصادي الذي حققته مصر وكوريا الجنوبية على الرغم من تداعيات الوباء العالمي، بفضل الجهود الحكومية الحثيثة وصمود الشعبين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجالات التعاون الحالية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والسكة الحديد وغيرها، واتفق الجانبان على أهمية مصر كسوق واعدة ذات أهمية سياسية واستراتيجية للشركات الكورية، مؤكدًا أهمية زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصرية، لتكون مركزا اإقليميا لنشاطهم فى المنطقة.