سفير كوريا الجنوبية يبحث مع البنك المركزي فرص التعاون الاقتصادي

بحث سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج، جين ووك، الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطورات الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.وأشار السفير، في تصريح اليوم، إلى أن اللقاء تناول النمو الاقتصادي الذي حققته مصر وكوريا الجنوبية على الرغم من تداعيات الوباء العالمي، بفضل الجهود الحكومية الحثيثة وصمود الشعبين.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجالات التعاون الحالية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والسكة الحديد وغيرها، واتفق الجانبان على أهمية مصر كسوق واعدة ذات أهمية سياسية واستراتيجية للشركات الكورية، مؤكدًا أهمية زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصرية، لتكون مركزا اإقليميا لنشاطهم فى المنطقة.