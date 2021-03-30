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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:11 م
هجمة مرتدة
هجمة مرتدة
محمد قدري
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نرصد خلال هذا التقرير قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021 من بطولة النجم أحمد عز والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم في واحدة من الملاحم الوطنية عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية الهامة خلال العصر الحديث بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021

نكشف تفاصيل قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021 خلال هذا التقرير المهم مع اقتراب انتهاء تصوير المسلسل الجديد من بطولة أحمد عز عن ملف حديث للمخابرات العامة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال قصة شاب يدعى سيف ولديه الكثير من الشعور الوطني يعمل في إحدى البلدان الخارجية وتتواصل معه جهات خارجية من أجل تجنيده للعمل ضد بلاده ولكن بطريقة ما يتصل بالمخابرات المصرية.

وتعمل المخابرات على تدريبه بطريقة مميزة ويصبح من أهم العملاء الوطنيين ورغم مواجهته للكثير من العقبات يصبح أحد العناصر الفاعلة ضد الجهات الخارجية ويقلب الطاولة عليهم ومن هنا جاءت فكرة الهجمة المرتدة وبالفعل تنجح الخطة المصرية بطريقة مميزة من خلال مجموعة من العناصر الوطنية التي تساعده في هدم مخططات الجهات المعادية لمصر.

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قنوات عرض مسلسل هجمة مرتدة

يعرض مسلسل هجمة مرتدة خلال الموسم الرمضاني القادم عبر شاشات دي إم سي ودي إم سي دراما، بالإضافة إلى عرضه على شاشة قناة أبو ظبي وأبو ظبي دراما بالإضافة إلى توافر المحتوى على منصة واتش إت ومنصة شاهد للعرض الخليجي.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكى وهشام سليم ونضال الشافعي وندا موسى ومحمد جمعة ومحمود البزاوي والمسلسل من تاليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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