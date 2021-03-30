قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:11 م
محمد قدريطباعة
نرصد خلال هذا التقرير قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021 من بطولة النجم أحمد عز والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم في واحدة من الملاحم الوطنية عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية الهامة خلال العصر الحديث بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.
وتعمل المخابرات على تدريبه بطريقة مميزة ويصبح من أهم العملاء الوطنيين ورغم مواجهته للكثير من العقبات يصبح أحد العناصر الفاعلة ضد الجهات الخارجية ويقلب الطاولة عليهم ومن هنا جاءت فكرة الهجمة المرتدة وبالفعل تنجح الخطة المصرية بطريقة مميزة من خلال مجموعة من العناصر الوطنية التي تساعده في هدم مخططات الجهات المعادية لمصر.
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قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021نكشف تفاصيل قصة وأحداث مسلسل هجمة مرتدة وقنوات عرضه في رمضان 2021 خلال هذا التقرير المهم مع اقتراب انتهاء تصوير المسلسل الجديد من بطولة أحمد عز عن ملف حديث للمخابرات العامة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال قصة شاب يدعى سيف ولديه الكثير من الشعور الوطني يعمل في إحدى البلدان الخارجية وتتواصل معه جهات خارجية من أجل تجنيده للعمل ضد بلاده ولكن بطريقة ما يتصل بالمخابرات المصرية.
وتعمل المخابرات على تدريبه بطريقة مميزة ويصبح من أهم العملاء الوطنيين ورغم مواجهته للكثير من العقبات يصبح أحد العناصر الفاعلة ضد الجهات الخارجية ويقلب الطاولة عليهم ومن هنا جاءت فكرة الهجمة المرتدة وبالفعل تنجح الخطة المصرية بطريقة مميزة من خلال مجموعة من العناصر الوطنية التي تساعده في هدم مخططات الجهات المعادية لمصر.
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