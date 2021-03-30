سحب عينات من ضحايا عقار جسر السويس لاستخلاص بصماتها الوراثية

انتدبت نيابة شرق القاهرة الكلية أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية في حادث انهيار عقار بجسر السويس، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.واتهم عدد من مصابين عقار جسر السويس المنهار مالك العقار وصاحب مصنع بالعقار بالإهمال والتسبب في انهيار العقار، وذلك خلال الاستماع لأقوالهم أمام نيابة شرق القاهرة.كما اتهم المصابون مالك العقار بترك مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، يعمل علي الرغم من إصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحوله إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيب رخام بسلم ومدخل العقار.وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا، في الساعة 3 فجر اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث ورفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.