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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إعادة فتح معبر طابا أمام الإسرائيليين بعد إغلاقه بسبب كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:29 م
معبر طابا
معبر طابا
سارة شريف
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أفادت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه تم إعادة فتح معبر طابا أمام الإسرائيليين بعد إغلاقه لمدة عام بسبب فيروس الكورونا.

في المرحلة الأولى، سيسمح يوميا بمرور 300 شخص في كل اتجاه من إسرائيل إلى سيناء وبالعكس، فيما يحظر دخول السياح الإسرائيليين بسياراتهم الشخصية، وذلك يكون قصراً على من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو تعافوا من الفيروس.

ومن بين الأمور التي سيطلب من السياح التزود بها قبل وصولهم المعبر هو الخضوع لفحص كورونا قبل عبور الحدود بـ 72 على كحد زمني أقصى، وكذلك سيخضع المواطنون العائدون الى إسرائيل من سيناء لفحص كورونا في المعبر بغض النظر عما إذا كان بحوزة السائح جواز سفر أخضر أو كونه ممن تعافوا من المرض.

بحسب التقارير العبرية فإنه من المتوقع أن يكون عدد من يتوجهون لقضاء الإجازة في منتجعات شبه جزيرة سيناء، قليلاً جداً ومن المتوقع كذلك أن يتم في الأيام القلية القادمة زيادة عدد المسموح بدخولهم يومياً إلى سيناء وكذلك العائدين من هناك.

وتقرر أن يعمل المعبر خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً في الوقت الحالي.

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