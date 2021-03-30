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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة تنزانيا ترشح وزير المالية نائبا لها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:16 ص
سامية سولو حسن
سامية سولو حسن
وكالات
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رشحت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانجو نائبا لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن رئيس البرلمان التنزاني جوب ندوجاي القول، في العاصمة دودوما، إن النواب سيصوتون على الترشيح اليوم.

وقد تولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم تعين الرئيسة على الفور بديلا لمبانجو في منصبه.

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