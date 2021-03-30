النيابة تستكمل الاستماع لأقوال مصابي عقار جسر السويس

تستكمل جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال مصابين عقار جسر السويس عقب السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم حول الواقعة.كانت قد أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار مالك المصنع في عقار جسر السويس المنهار، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا في الساعة 3 فجر اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، جسر السويس (حي السلام 1).وعلى الفور انتقل اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث ورفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.