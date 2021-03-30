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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قيمة زيادة المعاشات 2021.. والمستحقين لها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:11 ص
قيمة زيادة المعاشات
قيمة زيادة المعاشات 2021
شيماء حسين
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احتلت زيادة المعاشات 2021 محرك البحث العالمي جوجل في الآونة الأخيرة حيث حظيت على أعلى نسب مشاهدة وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة جديدة للمعاشات في العام المالي الجديد (2021 _ 2022)، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قيمة الزيادة هذا العام من المستحقين للمعاشات وفقا للقانون وموعد صرف الزيادات التي تم الإعلان عنها.

قيمة زيادة المعاشات 2021

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات المتقاعدين عن العمل بنسبة 13% بتكلفة سنوية إجمالية 31 مليار جنيه، وذلك خلال السنة المالية الجديدة (2021 _ 2022)، وذلك وفقا للمادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 والتي تنص على الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، وذلك ليتمكن أصحاب المعاشات من العيش حياة كريمة حيث تم وضع جدول زمني لصرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتجنب تكدس كبار السن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد صرف زيادات المعاشات التي تم الإعلان عنها

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية فإن معاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف الزيادة السنوية التي يقرها  رئيس الجمهورية في بداية العام المالي الجديد أول يوليو من كل عام.

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وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة وتعتبر جزءا من المعاش حيث يتم إقرار نسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة تفحص حجم التضخم على ألا تقل تلك الزيادة عن عن الحد الأدنى.

المستحقين لصرف المعاشات الشهرية

وفقا للقانون التأمينات والمعاشات رقم 21 فإن المستحقين لصرف زيادة المعاشات 2021 من بلغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا أو في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل حيث يستحق المعاشات منذ أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.

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