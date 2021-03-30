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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا قرب مستويات قياسية مرتفعة بقيادة البنوك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:54 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء بفضل آمال بتعاف اقتصادي قوي، بينما غض المستثمرون الطرف عن تعثر صندوق تحوط أمريكي أثر سلبا على أسهم البنوك في اليوم السابق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، ليُتداول أقل من واحد بالمئة عن مستواه القياسي المرتفع، فيما قادت أسهم البنوك المكاسب.

وصعد سهم البنك السويسري كريدي سويس 0.8 بالمئة بعد أن هوى قرابة 14 بالمئة في الجلسة السابقة إذ حذر من خسائر "مرتفعة بشكل كبير" بعد تعثر صندوق أرشيجوس كابيتال.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة ليبلغ ذروة جديدة، بدعم من شركات صناعة السيارات وصعود سهم دويتشه بنك 1.7 بالمئة.

وصعد سهم سيلنيكس المشغلة لأبراج الهاتف المحمول الإسبانية نحو 1.5 بالمئة بعد أن دشنت زيادة لرأس المال بقيمة سبعة مليارات يورو (8.23 مليار دولار).

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