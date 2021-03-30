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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تبدى اهتماما بشراء لقاح «إيبى فاك كورونا» الروسى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:53 ص
إيبى فاك كورونا
إيبى فاك كورونا
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قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، إن بلادها تبدي اهتماما بشراء اللقاح الروسي"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت رودريجيز إن لقاحات "إيبي فاك كورونا" ستصل إلى فنزويلا وستتم الموافقة على استخدامها داخل بلادنا.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا تجاوز 157 ألف حالة، وتوفي بسبب المرض 1577 شخصا.

وقبل عدة أيام، أكدت ديلسي رودريجيز أن بلادها لن تصرح ولن تسمح باستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا على أراضيها.

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