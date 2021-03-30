أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:47 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا.
عالميا، شهدت أسعار الذهب علي مستوي العالم اليوم انخفاضًا أثر ارتفاع قيمة الدولار الامريكي والأسهم في الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليهبط سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية، كما تراجعت سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار.
عالميا، شهدت أسعار الذهب علي مستوي العالم اليوم انخفاضًا أثر ارتفاع قيمة الدولار الامريكي والأسهم في الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليهبط سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية، كما تراجعت سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار.
ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.
وسجل سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 800 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 509 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 437 جنيهًا.
وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.11 جنيه.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 872 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 763 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 654 جنيهًا.
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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.10 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.12 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 872 جنيهًا.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعيةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 873 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 764 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 655 جنيهًا.
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
وسجل سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 800 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 509 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 437 جنيهًا.
وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.11 جنيه.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 872 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 763 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 654 جنيهًا.
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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.10 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.12 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 872 جنيهًا.