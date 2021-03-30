أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الدولار الامريكي والأسهم في الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليهبط سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3% مسجلا 1726.35 دولار للأوقية، كما تراجعت سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1724.80 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري



مواعيد القطارات اليوم



انخفاض أسعار المعادن النفسية عالميًا

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 873 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 764 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 655 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 800 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 509 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 437 جنيهًا.وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.11 جنيه.أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 872 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 763 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 654 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.10 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.12 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 872 جنيهًا.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا أمام العملة الامريكية، حيث تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.82 دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 1.2% إلى 2644.18 دولار، وهبط البلاتين 0.7% إلى 1176.42 دولار.