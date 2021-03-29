تصدرت مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021، مؤشرات البحث خلال هذه الفترة، عبر المنصات الإلكترونية، وخاصة أننا على أعتاب نهاية شهر مارس، حيث من المقرر أن يبدأ شهر أبريل خلال ساعات قليلة، ويبحث المصريين عن المعاشات أيضا نظرًا لحلول مناسبة دينية عظيمة وهي شهر رمضان المبارك، حيث تستعد الأسر لشراء احتياجات الشهر الكريم.





الأسر المصرية تحدد ميزانية سنوية لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من الياميش، والعصائر، والحلويات وغيرها، إضافة إلى الفوانيس التي تزين الشوارع والمنازل، وزينة رمضان، حيث تنفرد بها مصر دون غيرها من الدول، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى بشعائر وطقوس الشهر الكريم.





الدستور " يرصد خلال السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021 المقبل.

مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2021

وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنها تستعد لصرف معاشات أبريل المقبل، لما يزيد عن 10 مليون ونص مواطن، للدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس لنحو مليوني و400 ألف مواطن، وذلك وفقا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليار جنبه.





جدول صرف معاشات أبريل 2021

قامت هيئة التأمينات الاجتماعي، بتقسيم صرف معاشات أبريل على ثلاثة مراحل للثلاثة شرائح التي تستحق المعاشات، وذلك منعا للكتدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلى، ومكاتب هيئة البريد، وذلك لمواجهة عدوى كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، وتسببت في خسائر فادحة على كافة المستويات.





ويبدأ صرف الفئة الأولى من الأفراد المستحقين للمعاش والذين يبلغ عددهم مليوني و400 ألف شخص، يوم الخميس 1 أبريل، ويكون معاشهم أقل من ألف جنبه.





وأما الفئة الثانية، من المستحقين للمعاش، فسيتم الصرف لهم بداية الأسبوع الأول من أبريل، ومن المتوقع الصرف يومي الأحد والاثنين، الموافق 4 و5 أبريل، والذين يكون معاشهم من ألف حتى ألفين.





وأما الفئة الثالثة والتي يبغ عددهم مليون و700 ألف مواطن، وتزيد المعاش الخاص بهم عن ألفين جنيه يوم الثلاثاء والأربعاء.





وبعد معرفة مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2021، يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لصرف معاشات أبريل المقبل 2021، تقدر بـ 18 مليار جنيه، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.



