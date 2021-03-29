رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:55 م
معاشات
معاشات
نعمات مدحت
طباعة
تصدرت مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2021، مؤشرات البحث خلال هذه الفترة، عبر المنصات الإلكترونية، وخاصة أننا على أعتاب نهاية شهر مارس، حيث من المقرر أن يبدأ شهر أبريل خلال ساعات قليلة، ويبحث المصريين عن المعاشات أيضا نظرًا لحلول مناسبة دينية عظيمة وهي شهر رمضان المبارك، حيث تستعد الأسر لشراء احتياجات الشهر الكريم.

الأسر المصرية تحدد ميزانية سنوية لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من الياميش، والعصائر، والحلويات وغيرها، إضافة إلى الفوانيس التي تزين الشوارع والمنازل، وزينة رمضان، حيث تنفرد بها مصر دون غيرها من الدول، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى بشعائر وطقوس الشهر الكريم.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2021 المقبل.

مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2021

وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنها تستعد لصرف معاشات أبريل المقبل، لما يزيد عن 10 مليون ونص مواطن، للدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس لنحو مليوني و400 ألف مواطن، وذلك وفقا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليار جنبه. 

جدول صرف معاشات أبريل 2021 

قامت هيئة التأمينات الاجتماعي، بتقسيم صرف معاشات أبريل على ثلاثة مراحل للثلاثة شرائح التي تستحق المعاشات، وذلك منعا للكتدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلى، ومكاتب هيئة البريد، وذلك لمواجهة عدوى كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، وتسببت في خسائر فادحة على كافة المستويات. 

ويبدأ صرف الفئة الأولى من الأفراد المستحقين للمعاش والذين يبلغ عددهم مليوني و400 ألف شخص، يوم الخميس 1 أبريل، ويكون معاشهم أقل من ألف جنبه.

وأما الفئة الثانية، من المستحقين للمعاش، فسيتم الصرف لهم بداية الأسبوع الأول من أبريل، ومن المتوقع الصرف يومي الأحد والاثنين، الموافق 4 و5 أبريل، والذين يكون معاشهم من ألف حتى ألفين.

وأما الفئة الثالثة والتي يبغ عددهم مليون و700 ألف مواطن، وتزيد المعاش الخاص بهم عن ألفين جنيه يوم الثلاثاء والأربعاء.

وبعد معرفة مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2021، يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لصرف معاشات أبريل المقبل 2021، تقدر بـ 18 مليار جنيه، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

تردد قناة السومرية على النايل سات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

سامح يسرى وأحمد فلوكس يشاركان فى مبادرة «مصر تستطيع»

«فيض المكان» يجمع ميرفت الشاذلى ومحمد عبدالهادى بجاليرى بيكاسو

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

مستجاب في ندوة سمراء النيل: علاقة مديحة يسري بالعقاد أصابتني بالدهشة