رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي جزائري يكشف مصير حركة رشاد وموقف الحكومة منها

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:21 م
محفوظ شخمان
محفوظ شخمان
محمد عمر
طباعة
أكد محفوظ شخمان المحلل السياسي الجزائري، أن حركة رشاد الجزائرية لا تعتبر إخوانية؛ لأن الأعضاء المنضمين لها لا ينتمون إلى الجماعة، وذلك بعد ورود تقارير عن سعي الجزائر لملاحقة أعضاء الحركة والسعي لدى دول أوروبية لتسليم مطلوبين من الحركة.

أوضح شخمان، لـ"الدستور"، أن حركة رشاد تضم قيادات كمراد دهينة وهو كان عضو سابقًا في الجبهة الاسلامية، ومحمد سمراوي الضابط السابق في المخابرات الجزائرية، والعربي زيتوت دبلوماسي سابق وله تواجه اسلامي، وربما يكون بعض الناشطين في حركة رشاد يتبنون الفكر الإخواني لكنه ليس التيار الغالب بالحركة.

وقال المحلل الجزائري إن معظم قيادات حركة رشاد لهم وضعية اللاجئ السياسي، ما يعني صعوبة تسليمهم من قبل الدول الأوروبية الموجودين بها لأن ذلك يضر بسمعتها الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة الجزائرية أن تلعب على وتر تبادل المصالح وهو أمر ممكن مثلما حدث مع تسليم بريطانيا لرجل الأعمال المعروف عبد المؤمن رفيق خليفة للحكومة الجزائرية.

أوضح شخمان أن حركة معظم القيادات المعارضة في الخارج انبثقت من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي مزيج من الحركات السلفية وبعض الشخصيات المتطرفة انفصلت عن الحركات الإخوانية في تسعينيات القرن الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

الدفاع الأمريكية: مصر أنجزت عملًا مذهلًا بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة تبغ وشوكولاتة لزيزيت سالم فى بتانة.. الخميس

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية