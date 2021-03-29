برلمانية: السفينة الجانحة أثبتت قدرة المصريين على حل جميع الأزمات

أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود القوية التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة "إيفر جيفين"، مؤكدة أن هذه الأزمة أثبتت أن المصريين قادرون على حل جميع الأزمات التي تواجههم دون أي تدخلات من دول أخرى.وقالت النائبة فاطمة سليم، خلال بيان لها اليوم، إن ما حدث دليل على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل، كما أنها رسالة لجميع دول العالم خاصة الحاقدين والشامتين بأن مصر قادرة على تخطي الصعاب والأزمات بفضل عزيمة رجالها ودعم شعبها.وتوقعت عضو مجلس النواب أن تستعيد قناة السويس الخسائر التي تكبدتها نتيجة تعطيل الملاحة في القناة لظروف خارجة عن إرادتها وليس لها دخل فيها في أقرب وقت.