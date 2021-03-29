1904 إصابات و6 وفيات بكورونا في نيودلهي

ذكرت إدارة الصحة في العاصمة الهندية (نيودلهي) أنه تم تسجيل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل أعلى ارتفاع في الإصابات منذ 13 ديسمبر الماضي.وأوضحت الإدارة وفقًا لقناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و12 حالة، وأضافت أن عدد الحالات النشطة في العاصمة الوطنية تجاوز في الوقت الحالي الـ8 آلاف حالة، الحصيلة الأعلى منذ 22 ديسمبر الماضي.