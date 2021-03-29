الجيش الليبي ينفذ مناورة عسكرية بحضور حفتر

اختتم الجيش الليبي، الإثنين، التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر.أوضح الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في بيان مساء اليوم، أن رؤساء أركان القوات المسلحة وبعض رؤساء الهيئات ومديري الإدارات بالقيادة العامة وعدد من ضباط الوحدات المستقلة حضروا اليوم الختامي للمناورة.ونفذت الكتيبة تمرين تعبوي يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية، وشاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي ووحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال خلف خطوط العدو، للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.من ناحيته، حيا خليفة حفتر الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكدًا ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.