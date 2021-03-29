وفاة النائبة فرحة الشناوي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

توفيت قبل قليل، النائبة الدكتورة فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.وتعد النائبة فرحة الشناوي، إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، ونعت جامعة المنصورة اليوم وفاة الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعة بكلية طب المنصورة.