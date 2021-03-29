اتفاقية بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الغاز والنفط في العراق

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الاثنين، أن وزارة النفط وقعت اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والنفط والطاقة الشمسية.وقال عبد الجبار، في تصريح صحفي، إن الاتفاقية تضمنت إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي ومشروع ماء البحر، وتطوير حقل ارطاوي، وإنشاء مشروع الطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء بطاقة 1000 ميجاوات.وأكد وزير النفط أنه تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع عملاقة تمثل حاجة للتنمية في البلاد، لافتا إلى أن المشروع الأهم هو جمع وتكرير الغاز في كافة الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة، وهي حقول ارطاوي وغربي القرنة 2 ومجنون والطوبة واللحيس التي تحرق كميات كبيرة فيهامن الغاز.