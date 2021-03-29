الفلبين تكثّف تطعيماتها ضد كورونا بعد وصول الدفعة الأولى

تتوقع الفلبين تكثيف حملتها للتطعيم ضد الاصابة بفيروس كورونا، مع وصول الدفعة الأولى من الجرعات التي اشترتها الحكومة، اليوم الاثنين، في الوقت الذي شهد تسجيل رقم قياسي جديد للمصابين بمرض "كوفيد 19-"، بواقع أكثر من 10 آلاف حالة إصابة، بالاضافة إلى إعادة فرض الإغلاق في منطقة مانيلا الكبرى والاقاليم المجاورة لها.ومن جانبه، رحب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بوصول الدفعة الأولى التي تضم مليون جرعة لقاح تم شراؤها من الصين.وقد اشترت الحكومة الفلبينية إجمالي 25 مليون جرعة لقاح من شركة تصنيع اللقاحات الصينية"سينوفاك".