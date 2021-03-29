الوزراء العراقى يصدر توضحيا حول انهيار مبنى ببغداد

أصدرت أمانة مجلس الوزراء العراقى، اليوم الاثنين، توضيحا حول انهيار مبنى قيد التأهيل بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أعلنت عن حصيلة الاصابات.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد إن "أعمال صيانة وتأهيل كانت تجري في مبنى مخصص الى مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعرض جزء من السقف إلى الانهيار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من العمال بجروح"، وفقا لوكالة واع.وأضاف مجيد أن فرق الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع المدني في المنطقة الخضراء وقيادة الفرقة الخاصة أسهموا برفع الإصابات ونقلهم الى المستشفى، لافتا إلى أن المبنى غير تابعة لأمانة مجلس الوزراء، ولا صحة لما نشر بأنها تابعة للدائرة الهندسية في الأمانة.