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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 36 حالة تعدى على الأراض بالبحيرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "كوم حمادة - دمنهور - حوش عيسى - الدلنجات" عن إزالة 36 حالة تعدي على مساحة 6469 م2 عبارة عن:- إزالة 30 حالة تعدي علي أملاك الري مباني وزراعة بمساحة 5039 مترا بقري غرين وكفر غرين بالوحدة المحلية لقرية النجيلة بكوم حماده،و ازالة 4 حالات تعدي بمساحة 800 م٢ بنطاق قري دسونس وسنهور بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 360 م بقرية ناصر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض، وإزالة شدة خشبية وفك حديد التسليح بمساحة 270 م بقرية طيبه بالدلنجات.

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