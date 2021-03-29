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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سهولة امتحان مارس المجمع لـ«رابعة ابتدائي» و«أولى إعدادي»

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:49 ص
ابتدائي
ابتدائي
نورهان عبدالرحمن
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انتهى طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، منذ قليل، من الامتحان المجمع لشهر مارس الجارى.

وقالت شهد محمود، طالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة المساكن الابتدائية بالبساتين، أن أسئلة الامتحان سهلة ومباشرة ومن المنهج المخصص لشهر مارس الجارى.

وعبرت الطالبة أميرة طارق طالبة بمدرسة الحرية الإعدادية، عن فرحتها من سهولة الامتحان ومباشرة الأسئلة.

كانت الوزارة، قررت عقد ثلاث امتحانات بمارس وأبريل ومايو، لتقييم الطلاب عن منهج الفصل الدراسي الثاني، للصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بنظام امتحانات متعددة التخصصات، حيث يقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة فى نفس الورقة وتكون اختيار من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول.

وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.

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