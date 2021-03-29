المكسيك: وفيات كورونا أعلى 60% من العدد المؤكد

أوضحت بيانات حكومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا في المكسيك أكبر بنسبة لا تقل عن 60% من العدد المؤكد على الأرجح، مما يعني زيادة 300 ألف وفاة.وأوضحت البيانات المحدثة عن زيادة الوفيات والواردة في جدول نشرته وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 294287 شهادة وفاة "لها علاقة بكوفيد-19" بحلول نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري.وهذا العدد أكبر بنسبة 61.4 بالمئة من إجمالي الوفيات المؤكد والبالغ 182301 وفاة.وقالت الحكومة مرارا إن الإجمالي الفعلي لعدد الوفيات بكوفيد-19 في المكسيك أعلى بكثير من الإجمالي المؤكد، وهو واحد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.