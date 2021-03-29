موعد آذان الفجر اليوم فى القاهرة 29-3-2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:32 ص
الدستورطباعة
تقدم 《الدستور》موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة، وأيضًا في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، خصوصًا أن مواعيد الصلاة تعد إحدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميًا، على مؤشر البحث جوجل.
ويضم التقرير كافة مواعيد فروض الصلاة، في العديد من المحافظات، وفقًا لأخر التحديثات، بحسب دار الافتاء المصرية، وهي "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".
يقام موعد أذان الفجر، اليوم، في الساعة ٤:٢٠ ص، ولديكم خلال التقرير مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات كما هو موضح بالتالي:
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم
الفجر 4:20 ص
الشروق 5:28 ص
الظهر 12:00 م
العصر 3:30 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:30 م
مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج اليوم
الفجر 4:23 ص
الشروق 5:48 ص
الظهر 11:58 م
العصر 3:27 م
المغرب 6:09 م
العشاء 7:24 م
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم
الفجر 4:16 ص
الشروق 5:44 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:27 م
المغرب 6:08 م
العشاء 7:27 م
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم
الفجر 4:11 ص
الشروق 5:37 ص
الظهر 11:48 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:15 م
الفجر 4:20 ص
الشروق 5:44 ص
الظهر 11:54 م
العصر 3:23 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:20 م
قدمنا لكم خلال التقرير السابق، أهم المعلومات واهتمامات القارىء المصرى والعربي الخاصة بمواعيد الصلاة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موعد أذان الفجر اليوم، ونقدم لكم تقرير شامل بشكل يومي عن كافة مواقيت الصلاة في العديد من المحافظات.
ويضم التقرير كافة مواعيد فروض الصلاة، في العديد من المحافظات، وفقًا لأخر التحديثات، بحسب دار الافتاء المصرية، وهي "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".
موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة
يقام موعد أذان الفجر، اليوم، في الساعة ٤:٢٠ ص، ولديكم خلال التقرير مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات كما هو موضح بالتالي:
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم
الفجر 4:20 ص
الشروق 5:28 ص
الظهر 12:00 م
العصر 3:30 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:30 م
مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج اليوم
الفجر 4:23 ص
الشروق 5:48 ص
الظهر 11:58 م
العصر 3:27 م
المغرب 6:09 م
العشاء 7:24 م
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم
الفجر 4:16 ص
الشروق 5:44 ص
الظهر 11:56 م
العصر 3:27 م
المغرب 6:08 م
العشاء 7:27 م
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم
الفجر 4:11 ص
الشروق 5:37 ص
الظهر 11:48 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:15 م
موعد آذان الفجر اليوممواعيد الصلاة في محافظة الأقصر اليوم
الفجر 4:20 ص
الشروق 5:44 ص
الظهر 11:54 م
العصر 3:23 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:20 م
قدمنا لكم خلال التقرير السابق، أهم المعلومات واهتمامات القارىء المصرى والعربي الخاصة بمواعيد الصلاة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موعد أذان الفجر اليوم، ونقدم لكم تقرير شامل بشكل يومي عن كافة مواقيت الصلاة في العديد من المحافظات.
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