موعد آذان الفجر اليوم فى القاهرة 29-3-2021

موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة

موعد آذان الفجر اليوم





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تقدم 《الدستور》موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة، وأيضًا في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، خصوصًا أن مواعيد الصلاة تعد إحدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميًا، على مؤشر البحث جوجل.ويضم التقرير كافة مواعيد فروض الصلاة، في العديد من المحافظات، وفقًا لأخر التحديثات، بحسب دار الافتاء المصرية، وهي "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".يقام موعد أذان الفجر، اليوم، في الساعة ٤:٢٠ ص، ولديكم خلال التقرير مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات كما هو موضح بالتالي:مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليومالفجر 4:20 صالشروق 5:28 صالظهر 12:00 مالعصر 3:30 مالمغرب 6:12 مالعشاء 7:30 ممواعيد الصلاة في محافظة سوهاج اليومالفجر 4:23 صالشروق 5:48 صالظهر 11:58 مالعصر 3:27 مالمغرب 6:09 مالعشاء 7:24 ممواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليومالفجر 4:16 صالشروق 5:44 صالظهر 11:56 مالعصر 3:27 مالمغرب 6:08 مالعشاء 7:27 ممواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليومالفجر 4:11 صالشروق 5:37 صالظهر 11:48 مالعصر 3:17 مالمغرب 5:59 مالعشاء 7:15 ممواعيد الصلاة في محافظة الأقصر اليومالفجر 4:20 صالشروق 5:44 صالظهر 11:54 مالعصر 3:23 مالمغرب 6:05 مالعشاء 7:20 مقدمنا لكم خلال التقرير السابق، أهم المعلومات واهتمامات القارىء المصرى والعربي الخاصة بمواعيد الصلاة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى موعد أذان الفجر اليوم، ونقدم لكم تقرير شامل بشكل يومي عن كافة مواقيت الصلاة في العديد من المحافظات.