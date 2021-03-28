لمرضى السكرى.. ما النظام الغذائي المناسب للحصول على جسم رشيق؟

هل تحاول إنقاص وزنك أثناء إدارة مرض السكري لديك؟ إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن خفض الوزن لا يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم فحسب، بل يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.فى هذا التقرير سلط موقع «clevelandclinic» الطبي، الضوء على النظام الغذائى لمرضى السكرى للحفاظ على مستوى السكر بالإضافة الحصول على جسم رشيق.ما هو النظام الغذائي المناسب لمرض السكري؟العديد من الأنظمة الغذائية تدعي الفوائد الصحية، لكن الإرشادات الأحدث للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 تقول أنه لا يوجد نظام غذائي "واحد" فقط لإدارة مرض السكري - بل يمكن لمجموعة متنوعة من أنماط الغذاء أن تنجح.أوضح الأطباء بضرورة تناول المزيد من الخضروات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط والجزر، بالإضافة الى تقليل نسبة السكريات المضافة.كما أنه لابد من اختيار الأطعمة الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، بالإضافة الى تجنب الاطعمة المقلية والوجبات السريعة.وأشار الأطباء، أنة يمكن لمرضى السكرى، تناول بعض الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتون كل يوم.كما أنه مسموح تناول الحلويات والبيض والدواجن والأسماك بضع مرات فقط كل أسبوع واللحوم الحمراء مرتين فقط كل شهر.