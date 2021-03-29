تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

حالة الطقس اليوم

ويقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:







القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 20 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 19 12

بلطيم 19 14

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 07

بورسعيد 19 14

دمياط 19 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 22 11

نخل 20 05

نويبع 24 14

طابا 22 13

كاترين 16 04

الطور 23 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 14

مرسى علم 23 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 11

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 24 12

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 14

إدفو 27 14

أبوسمبل 27 13

الوادى الجديد 24 12

شلاتين 27 17

أبورماد 26 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 19.

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لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 14وادى النطرون 20 12طنطا 20 11شبين الكوم 21 12دمنهور 19 12بلطيم 19 14مطروح 18 11السلوم 18 11سيوة 21 07بورسعيد 19 14دمياط 19 13الزقازيق 21 12المنصورة 20 11الإسماعيلية 21 10السويس 21 11العريش 19 11رفح 18 10رأس سدر 22 11نخل 20 05نويبع 24 14طابا 22 13كاترين 16 04الطور 23 14شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 14مرسى علم 23 15الفيوم 21 11بنى سويف 21 11المنيا 22 12أسيوط 22 11سوهاج 24 12قنا 25 12الأقصر 26 12أسوان 27 14إدفو 27 14أبوسمبل 27 13الوادى الجديد 24 12شلاتين 27 17أبورماد 26 17حلايب 24 18رأس حدربة 24 19.

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 29-3-2021،وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، على مستوى البلاد، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف مائل للدفء، على مستوى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارًا، وبارد على أغلب الأنحاء ليلًا.شبورة صباحية بالطرق الزراعيةوقال خبراء الأرصاد، إن طقس الإثنين، من المتوقع أن يسوده شبورة مائية طفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح من 3 إلى 5 أمتار.