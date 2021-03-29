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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:11 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 29-3-2021،وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، على مستوى البلاد، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف مائل للدفء، على مستوى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارًا، وبارد على أغلب الأنحاء ليلًا.

شبورة صباحية بالطرق الزراعية
وقال خبراء الأرصاد، إن طقس الإثنين، من المتوقع أن يسوده شبورة مائية طفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

حالة الطقس اليوم

ويقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 14
مطروح 18 11
السلوم 18 11
سيوة 21 07
بورسعيد 19 14
دمياط 19 13
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 22 11
نخل 20 05
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 16 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بنى سويف 21 11
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 24 12
قنا 25 12
الأقصر 26 12
أسوان 27 14
إدفو 27 14
أبوسمبل 27 13
الوادى الجديد 24 12
شلاتين 27 17
أبورماد 26 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 19.

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