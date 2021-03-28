مباحثات بين وزيري الخارجية السعودي والباكستاني

‏تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم أن الوزيرين استعرضا خلاله العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

ويأتي ذلك بعد زيارة كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أداها إلى المملكة لدعم العلاقات بين البلدين.