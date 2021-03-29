حقيبة مزودة بالذكاء الإصطناعى أمل جديد للمكفوفين (صور)

طور عدد من الباحثين بجامعة جورجيا، محرك ذكاء اصطناعي يمكن ارتداؤه يساعد ضعاف البصر على التنقل بشكل سهل دون الحاجة إلى كلب دليل أو عصا المكفوفين.ووفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل» البريطاني، الجهاز يساهم في قراءة إشارات المرور والممرات المتقاطعة والأرصفة وغيرها من التحديات الشائعة باستخدام كاميرا داخل سترة.يتلقى المستخدمون توجيهات وإرشادات صوتية من سماعة أذن مزودة بتقنية «Bluetooth»، حيث توفر البطارية حوالي 8 ساعات من الطاقة.استخدام الباحثون، برنامج يعمل على كمبيوتر صغير بما يكفي للتخزين في حقيبة ظهر، مرتبطًا بكاميرات Luxonis» OAK-D» لتوفير معلومات عن العوائق فى الطريق.وقام فريق البحث بتدريب الذكاء الاصطناعي على التعرف على التضاريس المختلفة، مثل الأرصفة والعشب، والتحديات التي تتراوح من السيارات والدراجات إلى لافتات الطرق وفروع الأشجار المنخفضة المعلقة.ويعمل الجهاز عن طريق تسليم الرسائل من النظام عبر سماعة أذن «Bluetooth»، بينما يمكن إعطاء الأوامر عبر ميكروفون متصل بالأذن.وأشار الباحثون، إلى أن الجهاز خفيف نسبيًا وليس مرهقًا للغاية عند حمله، الأمر الذى يجعلة مناسب لكافة الأعمار.وأوضحوا أنه سيتعين على مرتدي الجهاز حمل خمس وحدات معالجة رسومات في حقيبة الظهر، يزن كل منها ربع رطل، بالإضافة إلى الوزن الإضافي من المراوح الضرورية لتبريد الجهاز.