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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد التونسي للشغل» يرفض مبادرة قيس سعيد

الأحد 28/مارس/2021 - 02:27 م
قيس سعيد
قيس سعيد
منار أحمد
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اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد، مبادرة الرئيس قيس سعيد بشأن تنظيم حوار شبابي على منصات رقمية "انقلابا على الأعراف".

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن "مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تنظيم حوار شبابي على منصات رقمية تعتبر انقلابا على الأعراف ولم تحترم المنظمة"، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضاف أن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها اتحاد الشغل تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.

وتابع: "خيارنا هو الحوار واذا انسدت سبله فلدينا البديل ومسارات أخرى".

وشهدت تونس، جدلا كبيرا عقب ما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، وسماه البعض مبادرة للحوار الوطني.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد عبّر خلال لقاء جمعه الأربعاء الماضي بوزير المالية السابق نزار يعيش عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وأكد البيان أن غيته من الحوار هو التمكن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلي ثم تتمّ صياغتها لاحقًا من قبل مختصين.

وأوضح أن الأمر يتعلّق بمخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب، مع ضرورة أن تتوفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعًا من هذه الأزمة والانطلاق نحو أفق أرحب ومستقبل أفضل يجني ثماره الجميع على قدم المساواة.

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