رئيسة تنزانيا توقف رئيس هيئة الموانئ عن العمل

قررت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن، اليوم الأحد، وقف المدير العام لهيئة الموانئ عن العمل لاتهامه باختلاس 1.55 مليون دولار.وأعلنت سولو حسن قرارها بعد فترة قصيرة من تلقيها تقارير مراجعة للموانئ عن عامي 2019 و2020 خلصت إلى أن ديوسديديت كاكوكو أساء استخدام 2.6 مليار شلن تنزاني "1.55 مليون دولار".وقالت الرئيسة في بث حي من البرلمان بالعاصمة دودوما "أعتقد أنه حان الوقت لكي نوقف مدير هيئة الموانئ عن العمل لتمهيد الطريق لإجراء تحقيق بشأن هذه القضية".وأضافت" نحن ملتزمون بالتأكد من استخدام الأموال والممتلكات العامة لصالح جميع مواطني تنزانيا".