جثة جديدة ترفع ضحايا عقار جسر السويس المنهار لـ25 متوفيا

ارتفع عدد ضحايا المتوفين في انهيار عقار جسر السويس لـ25 متوفيا بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 26 شخصا.وتواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن المفقودين أسفل العقار المنهار بمنطقة السلام.وقال مصدر أمني، إن عدد المفقودين غير معروف حتى الآن.وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.ويكافح رجال الإنقاذ البري لانتشال المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.