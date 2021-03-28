نقيب محامي سوهاج: تقدمنا بطلب لتطوير مكتب بريد الفرعية

تقدمت نقابة محامي سوهاج، برئاسة النقيب الفرعي عادل أبو الشباب، بطلب إلى مدير منطقة البريد بسوهاج؛ لتطوير مكتب البريد الموجود في النقابة الفرعية.وأوضح عادل أبو الشباب، نقيب فرعية محامى سوهاج، أن الطلب الذي تقدم به تضمن تطوير مكتب البريد بجعله مكتبًا نموذجيًا تُقدم من خلاله جميع الخدمات البريدية؛ بما فيها التوكيلات الرسمية للشهر العقاري، إضافةً إلى تركيب ماكينة "ATM" لكل أنواع الفيزا.وأكد نقيب الفرعية، أن عملية تطوير مكتب البريد ستضمن للمحامين توافر خدمة استخراج الرقم القومي بنفس البيانات، وشهادات الميلاد والوفاة، إلى جانب شهادات مخالفات المرور، وتحصيل رسوم المدارس، وخدمة سداد الفواتير من "مياه، وكهرباء، وغاز، وتليفون".