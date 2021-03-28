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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تدين الانفجار أمام كنيسة كاثوليكية فى إندونيسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:51 م
الانفجار أمام كنيسة
الانفجار أمام كنيسة كاثوليكية في إندونيسيا
أمينة ذكى
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أدانت قطر اليوم الأحد، الانفجار الذي وقع في كنيسة كاثوليكية بمدينة ماكاسار بإندونيسيا، وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في كنيسة كاثوليكية بمدينة ماكاسار بإندونيسيا وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى".

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، مشددا على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية في إندونيسيا "أرجو يوونو" في مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا اليوم الأحد، إن الشرطة ما زالت تحاول تحديد هوية الشخصين الانتحاريين الذين فجرا نفسيهما صباح اليوم أمام كنيسة في إندونيسيا، مضيفا أن الشرطة تحقق فيما إذا كانوا على صلة بفرع محلي لشبكة الجماعة الإسلامية المحظورة أو كانوا يعملون بشكل مستقل، وفقا لما نقله موقع "ksnt" الأمريكي.

وكانت الشرطة قد قالت إن مهاجمًا انتحاريًا فجر نفسه خارج كاتدرائية رومانية كاثوليكية مكتظة في جزيرة سولاويزي الإندونيسية خلال قداس أحد الشعانين، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا على الأقل.

وأظهر مقطع فيديو خلوي حصلت عليه وكالة "أسوشيتيد برس"، أشلاء جثث متناثرة بالقرب من دراجة نارية محترقة عند بوابات كاتدرائية قلب يسوع الأقدس في ماكاسار، عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

جاء الهجوم في الوقت الذي كانت فيه إندونيسيا في حالة تأهب قصوى بعد اعتقال أريس سومارسونو، المعروف باسم زولكارنين، زعيم الجماعة الإسلامية في ديسمبر.

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