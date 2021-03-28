سد النهضة مطروح.. ماذا يفعل المبعوث الأمريكي في السودان؟

كشفت صحيفة "الراكوبة" السودانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة المبعوث الأمريكي لدى السودان دونالد بوث، والتي تستغرق يومين، يرافقه وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة.وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة السودانية أن المبعوث الأمريكي سيلتقي بعدد من المسؤولين بالدولة، عقب وصوله خلال ساعات قليلة قادمة، لمناقشة معهم جملة من الملفات العالقة والساخنة في مقدمتها تطورات ملف التفاوض في سد النهضة والانتقال الديمقراطي في السودان على خلفية الخطوات الإيجابية التي تمضي فيه.وتأتي الزيارة في هذا التوقيت للتفاوض مع أديس أبابا حول سد النهضة بعد أن تعثرت كل المساعي في ظل التنعت الإثيوبي والإصرار على تنفيذ برنامجها الخاص بالملء الثاني للبحيرة في يوليو المقبل بغض النظر عن حدوث اتفاق من عدمه مع شريكيها السودان ومصر.وأضافت الصحيفة، فإن الزيارة تأتي والسودان يمضي بخطى حثيثة نحو تأسيس إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة الحكم فيه والشروع في استكمال هياكل السلطة الانتقالية بعد أن تحقق 90% من ملف السلام وتسير الخطوات بصورة إيجابية لضم الفصيلين المتخلفين عن اتفاق سلام جوبا هذه الأيام، حيث يتواجد بجوبا عاصمة الوساطة كل من عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، وسط توقعات بلقاء يجمعه مع رئيس المجلس الانتقالي الفريق البرهان الذي زار جوبا أمس.