رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

الأحد 28/مارس/2021 - 12:44 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
نعمات مدحت
طباعة
تعتبر الملخصات من المستلزمات الدراسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لطلاب الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 pdf، حيث لا يمكن الاستغناء عن تلك المخلصات، ويستعين يها الطالب خلال المذاكرة، لأنها تعتمد على نسبة كبيرة من التمارين والأسئلة والإجابة بشكل كبير، وتضع للطالب السؤال بطرق متعددة وإجابات متعدة تساعده على المذاكرة واجتياز الامتحانات بسهولة، كما تضم تلك المخلصات العديد من نماذج الامتحانات بالإجابات للسنوات الماضية.

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

هناك العديد من المواقع التعليمية والمنصات المتخصصة فقط في نشر المواد الدراسية، قامت بتحميل العديد من الروابط المختلفة التي يمكن من خلالها تحميل الكتب على صيغة بي دي إف، كملفات على الجهاز الخاص به، سواء كان كمبيوتر، تابلت أو هاتف محمول، يمكنه الاستعانة بها في أي وقت شاء.

حيث يمكن للطلاب أن يقوموا بالتسجيل على موقع كتاب وملزمة، حيث سيجد الطالب جميع الملخصات الدراسية مثل المعاصر والمعلم، والمرشد من خلال الرابط التالي في جميع المواد الفيزياء والكيمياء والرياضة: https://munahij.blogspot.com.

كما يمكن للطلاب الدخول على موقع الهرم التعليمي لتحميل جميع ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني من خلال هذا الرابط، https://new.fifth-pytamid.com، وتتضمن الملخصات التي قام الموقع بتحميلها كالتالي: كتاب الأضواء في اللغة العربية، كتاب الامتحان في الكيمياء، كتاب الامتحان في الفيزياء، كتاب الامتحان في الفلسفة، المعاصر في الرياضيات، المرشد في كافة المواد، وكتاب الامتحان أيضا في جميع المواد التعليمية الخاصة بالصف الثاني الثانوي.

وكذلك يوفر موقع التفوق ضمن المواقع التعليمية المتخصصة تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي بي دي إف حيث يمكن الطلاب الدخول عبر الرابط التالي: https://www.altfwok.com، لتحميل ملخص الامتحان في جميع المواد حيث يعتبر من الملخصات التي تحظى باهتمام كبير لدى شريحة عريضة من الطلاب.

اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع