يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، لمعرفة موعد الصرف، ونتيجة المعاش، حيث تهتم شريحة كبيرة بالمعاش، لأنه يساعدهم على أعباء الحياة اليومية، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاش لأفراد معينة بضوابط وشروط حددتها للتخفيف على المواطنين لاستكمال متطلباتهم اليومية، وتوفير حياة كريمة للمواطن.





رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة نتيجة برنامج تكافل ومعاش كرامة، أو معرفة موعد الصرف، التسجيل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط: من هنا

ثم اختيار منحة التكافل والكرامة، إضافة إلى كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ثم الضغط على كلمة استعلام عقب التأكد من كافة البيانات المسجلة مسبقا، وفي النهاية تظهر نتيجة الاستحقاق من عدمه.





كيفية الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة

من جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي، اطلقت المنصة الإلكترونية لأصحاب المعاشات الذين إذا واجهتم مشكلة أو شئ يمكنهم إرسال المشكلة عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنا





وللاستعلام عن الشكاوي، ثم يقوم الراسل بكتابة أو اختيار الشكوى أو المشكلة التي تعرض لها، -ويكتب الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا شرط أن تكون البطاقة سارية، على أن يقوم الراسل بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بالشكوى، وفي النهاية يقوم المواطن بالضغط على كلمة ارسال الشكوى.





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شروط برنامج تكافل وكرامه

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط التي تمكن المواطنين من الحصول على المعاش، وهى: إلا يكون الزوج أو الزوجه أو المسن، العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.





بالاضافة إلى أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامه لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عامًا، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.





وتتضمن الشروط ايضا، أن يكون الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم.







