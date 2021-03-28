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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

61 % من الفلبينيين لا يريدون تطعيم كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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خلص استطلاع للرأي إلى أن 61% من المواطنين الفلبينيين لا يرغبون في الحصول على تطعيم فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة مانيلا تايمز أن الاستطلاع أجرى في الفترة من 22 فبراير الماضي وحتى الثالث من مارس الجاري، وشمل 2400 شخص.

وأعرب 16% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في الحصول على اللقاح، في حين قال 23% إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.

ومن بين من يرغبون في الحصول على اللقاح، قال 52% إنهم يفضلوا لقاح فايزر الأمريكي.

وقد نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الفلبينية اليوم إنه تم تسجيل 9475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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