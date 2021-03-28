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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب طهطا يلقي بيان عاجل حول حادث قطاري سوهاج بمجلس النواب

الأحد 28/مارس/2021 - 11:13 ص
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
منى هيبه
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قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة في المجلس، في بيان مقتضب له، إنه سيلقي بيانا عاجلا أمام الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، حول حادث قطاري سوهاج الذي وقع أول أمس بدائرته.

وفي وقت سابق، انتقد سالم حالة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنها تعاني من مشكلات ضخمة ومتراكمة منذ عشرات السنوات، وأن المرفق كان يتكبد خسائر مستمرة، حتى بلغت خسائره المرحلة نحو 92 مليار جنيه، لكن القيادة السياسية وجهت بتطوير المرفق والاهتمام به.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، أوصت بعدة توصيات تتعلق بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري للعاملين في السكك الحديدية، وتدريبهم للحد من الحوادث وتحسين النواحي الفنية للبنية التحتية.

وأضاف: "كما أوصت أيضا بضرورة التأمين على ممتلكات الهيئة والركاب، وفض التشابكات المالية التي تترتب عليها الخسائر، بما يؤثر على عمل الهيئة، كما أوصت أيضا بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية للوقوف على مدى فاعلية وكفاءة الخطط والسياسات التي وضعتها الهيئة وبحث مسببات عدم تحقيقها إلى الآن".

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