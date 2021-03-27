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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: الدول الغنية مسئولة عن وفيات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 06:55 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
عبير سليم
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن الدول الغنية مسئولة بشكل مباشر عن وفاة المعرضين لخطر الإصابة بكورونا في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، إن "الدول التي تطعم الآن الشباب والأشخاص الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بشكل أقل، تفعل ذلك على حساب أرواح العاملين بمجال الصحة وكبار السن ومجموعات أخرى معرضة لخطر كبير في دول أخرى".

وأشار إلى أنه طالما أن الوباء يخرج عن نطاق السيطرة في أي مكان، يمكن أن تظهر متغيرات تشكل مخاطر على أولئك الذين أصيبوا أو تم تطعيمهم.

وأضاف تيدروس: "التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي، بل يهزم نفسه اقتصاديا ووبائيا"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "يو أس إي توداي" الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "إن قادة وسكان الدول الأخرى انتقدوا الولايات المتحدة ودولا غنية أخرى بشكل متزايد، على شرائها معظم إمدادات العالم من لقاحات كوفيد-19".

لكن البيت الأبيض دافع عن استراتيجيته الأولى للتطعيم ضد COVID-19، ووصفها بأنها مبررة بسبب تفشي المرض الرهيب في البلاد ووعد بمشاركة الجرعات بعد حماية الأمريكيين.

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