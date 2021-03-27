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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخدمات النقابية» تنظم دورة تدريبية حول الإدارة النقابية بالإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 06:48 م
الخدمات النقابية
الخدمات النقابية
دعاء جابر
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عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها في الإسكندرية، دورة تدريبية حول الإدارة النقابية حضرها 16 مشاركًا من اللجنة النقابية للعاملين بشركة «موندليز إيجيبت» بالإسكندرية.

وشملت الدورة 4 جلسات تدريبية على مدار يومي التدريب، حيث تناولت الأولى التخطيط الاستراتيجي للنقابة والذي يبدأ بالإجابة على أسئلة من نحن وأين نقف وأين نريد أن نكون، وتناولت الجلسة أيضا وضع خطة عمل للنقابة بالاستناد إلى أولويات العمل وحقوق الأعضاء وكيفية الوصول إليها وفق خطوات يتم تحديدها بطريقة ديمقراطية، ويتشارك الاعضاء باختلاف مستوياتهم ومسئولياتهم النقابية في وضعها وتنفيذها من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات بدقة ومتابعة تنفيذ خطة العمل.

وتناولت الجلسة الثانية الأسلوب العلمي في حل المشكلات واتخاذ القرارات النقابية في المستويات النقابية المختلفة باعتباره طريقة من طرق التفكير في أسباب المشكلات وبحثها بهدف الوصول إلى حلول منطقية لها بدءًا من التحديد الدقيق للمشكلة ووضع الحلول أو البدائل واختيار أحدها اختيارًا ديمقراطيًا تشاركيًا وفق دراسة مستفيضة لتكلفة هذا الحل وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيقه وبذل الجهد المطلوب لتنفيذه، وانتهاء بوضعه موضع التنفيذ ومتابعة تنفيذه وصولًا للهدف النهائي وحل الإشكاليات، وتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن خطط العمل واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان أعلى نسبة من تحقيق تلك الأهداف، وأهم آليات اتخاذ القرارات وعوامل اتخاذ القرارات السليمة، مثل التوقيت المناسب ودراسة القرار من كل الجوانب والتأكد من تنفيذه بطريقة صحيحة.

وتناولت الجلسة الثالثة مبادئ العمل الجماعي من حيث كونها العامل الحاسم في استمرار المنظمة النقابية في عملها وخلق أجيال نقابية متعاقبة تعي قيمة العمل الجماعي وأهميته، وتناولت الجلسة اهم مبادئ العمل الجماعي، وجاء منها مبدأ الاقتناع والإيمان بأهمية العمل النقابي الجماعي ومبدأ المسئولية الفردية والمسئولية التضامنية وإنكار الذات ومبدأ ديمقراطية القرار مبدأ القيادة الجماعية، حيث لا مجال للأنانية والشخصنة ومبدأ المراقبة والمحاسبة من أجل تصحيح الأخطاء وزيادة النشاط ومبدأ النقد والنقد الذاتي من أجل التخلص من الأخطاء بممارسة ديمقراطية وتصحيح المسار.

وتناولت الجلسة الرابعة والأخيرة المتابعة والتقييم لخطط العمل، باعتبارها أهم عوامل نجاح الخطط، حيث تناولت الجلسة مفهوم عملية المتابعة من حيث إنها عملية مستمرة قائمة على البيانات والمعلومات تهدف إلى الإجابة على سؤال إلى مدى تسير عملية تنفيذ الأنشطة، وفقا لما هو محدد لها، بينما تجيب عملية التقييم على مدى إنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعة ولا تقييم حقيقي دون عملية متابعة مستمرة وناجحة، وتناولت الجلسة عملية التقييم من حيث مراحلها وأنواع التقييم الداخلي والخارجي والتقييم التشاركي بين عدة أطراف والتقييم المرحلي والتقييم النهائي.

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