رئيس قناة السويس: 14 قاطرة لتعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحى

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن عدد القاطرات المشاركة في تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وصلت إلى 14 قاطرة.وأضاف ربيع، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بنادي الشاطئ ببورتوفيق المطل على المجرى الملاحي بمحافظة السويس، إن محاولات اليوم الرابع، السبت، وصلت لأعماق 18 مترًا، وبدء تنفيذ محاولة شد جديدة.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد، في تصريحات سابقة، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN» الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.وكشف رئيس الهيئة عن بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، في مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل"، بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".وأوضح "ربيع" أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.